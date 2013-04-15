НБУ опроверг массовое списание средств с депозитов

В официальном комментарии НБУ отмечается, что общий объем остатков банковских депозитов с начала года увеличился на 23,6 млрд. грн. или 4.1% − до 591.4 млрд. грн. При этом темпы роста показателя в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, регулятор отмечает, что основным источником пополнения депозитной базы являются взносы физических лиц, которые увеличиваются еще более динамично (на 5,7% за период с начала 2013) − особенно в национальной валюте (на 11,5% с начала 2013).

«Единственная заметная тенденция − это постепенное изменение основной валюты сбережений. Украинцы предпочитают более выгодные депозиты в национальной валюте менее выгодным валютным депозитам. Так, только по итогам марта 2013, прирост депозитов составил 7.4 млрд. грн., или 1.3%. Это произошло за счет прироста остатков средств в национальной валюте, которые в течение месяца выросли на 3.1%. В то же время, остатки средств в иностранной валюте на депозитных счетах уменьшились на 1.3% », − сказали в НБУ.

Кроме того, центробанк опроверг связь между телеграммой № 08-108/5864 от 5 апреля 2013, которую одно из территориальных управлений регулятора отослало нескольким коммерческим банкам в Киевской области, и динамикой депозитов населения. В НБУ подчеркнули, что подобные запросы о причинах движения безналичных средств - стандартная процедура индивидуальной работы с банком и являются локальным мероприятием, позволяющим четко представить ситуацию на рынке.

«Сумма снятия в безналичной форме была на уровне всего лишь 0,001% от пассивов банков Украины, что не может угрожать стабильности банковской системы», - рассказали в НБУ.

В пресс-службе сообщили, что усиленное внимание НБУ к безналичным расчетам обусловлено положительной тенденцией роста доли безналичных платежей по платежным картам, поэтому операции с ними требуют большего внимания.

«Если раньше доминирующая доля операций представляла собой получение наличных, то за 2012 год количество безналичных операций выросла на 39%, а их объемы почти вдвое − до 91.6 млрд. грн. Это является свидетельством развития украинской банковской системы в соответствии с общемировыми тенденциями», − сказали в пресс-службе.

Напомним, ряд украинских СМИ сообщили, что НБУ обеспокоен «значительным ростом» безналичных списаний средств с депозитных счетов физлиц для оплаты товаров, услуг и других перечислений, которое наблюдалось в марте, и своей телеграммой предложил всем банкам объяснить причины роста такого оборота и расшифровать виды и суммы операций, его вызвавших.

В свою очередь, банкиры отметили, что регулятор не направлял банкам письмо, в котором требовал от банков объяснить причины роста безналичных списаний средств с депозитных счетов физических лиц для оплаты товаров, услуг и других перечислений. Вместе с тем, они предположили, что Нацбанк мог направить его каким-то отдельным банкам.