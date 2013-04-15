Автобус с детьми попал в ДТП на Львовщине: трое травмированных

14:13, 15 апреля 2013
Общество
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В Львовской области пассажирский автобус, который следовал по маршруту "Львов – Рогатин”, съехал с дороги в кювет.

Внимание ДТП

В результате ДТП травмированы трое подростков.

Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие случилось 14 апреля около 17.30 на автодороге Львов – Рогатин между селом Шпильчина и городом Бибрка Перемышлянского района.

На момент происшествия в салоне автобуса «БАЗ – А079» находилось 30 человек, в частности 26 детей в возрасте 15-16 лет. В результате ДТП погибших нет.

В Рогатинскую ЦРБ Ивано-Франковской области были доставлены трое детей, которых после осмотра и предоставления медицинской помощи отправили домой. Пассажиры на другом автобусе проследовали к месту назначения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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