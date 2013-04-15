Греция получит от ЕС почти 9 миллиардов евро помощи

Правительство Греции и международные кредиторы договорились о предоставлении стране очередного транша финпомощи в объеме 8,8 миллиарда евро, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на греческого министра финансов Янниса Стурнараса, передает РИА Новости.

"Переговоры между сторонами завершились, мы достигли соглашения", — сказал министр.

"Мы ожидаем предоставления Греции траншей финпомощи общим объемом 8,8 миллиарда евро, выделение которых было приостановлено в связи с анализом ЕК, МВФ и ЕЦБ достигнутой Афинами фискальной консолидации и оценкой продолжающихся в стране реформ", — добавил Стурнарас.

По мнению представителей "тройки" кредиторов, Греция на пути к достижению целевых налогово-бюджетных показателей и может полностью выполнить все согласованные на 2013-2014 года меры, реализация которых еще не началась.

Согласно данным греческих СМИ, стороны договорились об увольнении четырех тысяч государственных служащих к концу текущего года и еще 11 тысяч в следующем году.