Газпром предложил Литве 20% скидку на газ - СМИ

"Газпром" может дать Литве скидку на газ 20%, если она согласится перезаключить долгосрочный контракт и отложит реорганизацию газовой компании Lietuvos Dujos, совладельцем которой является российская монополия. "Газпром" уже добился аналогичных уступок от Латвии и Эстонии, получивших скидки. Но у Литвы, которая готовится запустить в Клайпеде терминал СПГ и контролирует транзит газа в Калининград, есть возможности давления на "Газпром", пишет КоммерсантЪ-Украина.

В пятницу литовское агентство BNS опубликовало содержание проекта меморандума, который, по данным агентства, "Газпром" предлагает подписать Литве. Согласно документу, монополия готова дать стране скидку на газ в размере 20%, если она согласится до 2020 года продлить долгосрочный контракт, обеспечит надежный транзит газа в Калининград по приемлемой цене, отложит реорганизацию Lietuvos Dujos (37% у "Газпрома") и заморозит судебные споры с российской монополией.

Именно скидки на газ Литва, получающая его по одной из самых высоких цен в Европе, добивается в последние годы от "Газпрома". Монополия остается единственным поставщиком газа в страну (3,3 млрд кубометров в 2012 году). Долгосрочный контракт между сторонами действует до 2015 года. Литва стремится сократить зависимость от российского газа и собирается до конца 2014 года запустить терминал по приему СПГ в Клайпеде, чтобы обеспечивать половину своих потребностей. По данным Reuters, переговоры о поставках СПГ в Литву ведутся со Statoil и американской Cheniere Energy Inc. Также Литва хочет добывать собственный сланцевый газ и рассчитывает на строительство еще одного терминала СПГ для всех прибалтийских стран. Но согласовать проект пока не удалось.

Разделить Lietuvos Dujos по видам деятельности Литва обязалась до октября 2014 года, а уже до 31 июля собирается передать свою ГТС от Lietuvos Dujos под управление новой компании Amber Grid. "Газпром" пытается оспорить разделение в Стокгольмском арбитраже, а литовские власти хотят через суд взыскать с "Газпрома" 1,5 млрд евро, переплаченных, по их мнению, за газ из-за его несправедливой цены. Но в самой Литве нет единого мнения относительно разделения Lietuvos Dujos. В начале апреля министр экономики страны Бируте Весайте заявила, что можно ввести нормы Третьего энергопакета ЕС позднее и получить скидку на газ 20%, как Латвия и Эстония (это и предлагает "Газпром"). Но премьер Альгирдас Буткявичюс назвал заявление личным мнением министра.