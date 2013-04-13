В Харькове на субботник вышли 18 тысяч человек

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора Департамента коммунального хозяйства Виктора Китанина.

По его словам, в работах принимают участие работники коммунальных служб, курсанты, студенты, школьники старших классов. В уборке территории в районах города также задействовано свыше 210 единиц спецтехники.

В.Китанин отметил, что во время субботника люди своими силами упорядочивают парки, скверы, убирают мусор на магистралях и во дворах, обрезают деревья, срезают пни.

Он отметил, что сегодня будет тщательным образом убрана территория парка имени Советской Украины, где ко дню города установят памятник «Вся власть советам», который раньше стоял на площади Конституции.

«Харьковчане должны здесь гулять, отдыхать, получать заряд бодрости. Сегодня хорошая погода, и, я думаю, мы сможем до конца дня при помощи всех людей, которые здесь работают, упорядочить сквер», – отметил директор департамента.