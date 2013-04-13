Как сообщила УНИАН пресс-служба Минфина, об этом заявила директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галина Пахачук.

По ее словам, Минфин планирует выпуск гривневых казначейских обязательств во втором полугодии 2013 года. “Соответствующее предложение будет направлено правительству в ближайшее время, продолжается обсуждение принципиального вопроса доходности таких ценных бумаг”, - добавила Г.Пахачук. Также она сообщила о намерениях Минфина расширить перечень банков-агентов по продаже казначейских обязательств за счет двух-трех банков, чтобы агентом выступал не только «Ощадбанк».

Как сообщал УНИАН, государственный “Ощадбанк” продолжает размещение двухлетних казначейских обязательств на предъявителя серии «Б» объемом 100 млн долл. Размер дохода по каждому купону серии «Б» является фиксированным и составляет 20 долл. Продажа физическим лицам осуществляется учреждениями банка по стоимости, установленной Министерством финансов Украины. Также с 11 апреля в банке начинается выплата дохода по первому купону казначейских обязательств серии «А», размер которого по каждому купону является фиксированным и составляет 23 долл.