В Кабмине назвали причины отрицательного платежного баланса Украины

Об этом он рассказал в интервью журналу «Корреспондент».

«Я не буду комментировать, кто какие контракты подписывал — удачные или неудачные, но факт остается фактом: мы тратим огромные деньги. Последние два года за импорт газа мы ежегодно платили практически 14 млрд. Дефицит платежного баланса - 4,2 млрд, а заплатили мы за импорт газа 14 млрд, переплатив минимум 5 млрд. Какой вывод? При неизменных ценах на газ у нас не было бы дефицита платежного баланса, операции по текущему счету компенсировали бы друг друга - был бы ноль. У нас, и я это официально заявляю, был бы положительный платежный баланс. Другое дело, что внутри он не сбалансированный, но на это нужны годы», - отметил он.

Второй причиной отрицательно платежного баланса, по его словам, является открытость украинской экономики.

Арбузов добавляет, что положительное сальдо платежного баланса может свернуться в ноль благодаря хорошему финансовому счету.

«Мы спокойно занимаем деньги на внешнем рынке. Инвесторы нам доверяют - и в части возврата денег, и в части переговоров с МВФ. Кроме того, в прошлом году мы собрали около 4 млрд грн. на внутреннем рынке, предложили новую услугу ОВГЗ населению, в том числе валютные, со всякими компенсаторами, государство гарантирует 100 %-ю возвратность своих вкладов. Ведь внутренний рынок у нас глубокий, на руках у населения более $100 млрд», - отметил первый вице-премьер-министр

По его словам, в прошлом году правительство организовало работу так, что доходы населения выросли на 14 %, то есть по сравнению с европейскими показателями население получило небывалый уровень дохода. Арбузов констатирует, что эти деньги остались у людей на руках, тогда как они должны работать в экономике.