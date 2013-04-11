У участника перестрелки между водителями нашли журналистское удостоверение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, в связи с тем, что в последнее время в Одессе зафиксированы факты разрешения конфликтов путем применения оружия, прокуратурой проведена проверка законности выдачи оружия и правомерности разрешений на его ношение.

В ходе проверки установлено, что редактор газеты «Охота, оружие и закон» в 2011 году выдал поддельную справку о том, что 26-летний житель Одессы является внештатным корреспондентом этого издания. "На основе полученной справки начальник управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в области в апреле прошлого года выдал мужчине разрешение на ношение и хранение пистолета «ПМР» калибра 9 мм», - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили УНИАН в прокуратуре, удостоверение газеты «Охота, оружие и закон» было выявлено у участника конфликта, применившего оружие при выяснении отношений между двумя водителями, в Малиновском районе Одессы.

Прокуратурой Одесской области 4 апреля начато уголовное производство по ч. 3 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и следственным отделом начато досудебное расследование.

Кроме того, прокуратурой в ГУ МВД Украины в Одесской области начата масштабная проверка законности выдачи гражданам разрешений на ношение и хранение оружия.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Малиновском районе Одессы на оживленной улице между двумя участниками дорожного движения возник конфликт, в ходе которого водитель автомобиля «Шевроле» выстрелил в водителя «Тойоты». Пострадавший - одессит 1986 года рождения - доставлен в больницу. Водитель «Шевроле» с места происшествия скрылся. Сотрудники милиции установили личность подозреваемого.