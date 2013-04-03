В Одессе на людной улице произошла перестрелка между двумя водителями

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области, около 15.00 на спецлинию «102» поступило сообщение от сотрудников «скорой» о том, что на улице Академика Филатова находится мужчина с пулевым ранением в область грудной клетки.

На место выехала следственно-оперативная группа Малиновского райотдела. Сотрудники милиции выяснили, что между двумя участниками дорожного движения возник конфликт, в ходе которого водитель автомобиля «Шевроле» выстрелил в водителя «Тойоты». Как предварительно установлено, выстрел произведен из оружия травматического действия.

Пострадавший - одессит 1986 года рождения - доставлен в больницу. Водитель «Шевроле» с места происшествия скрылся.

Сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержания.