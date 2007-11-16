Иностранец, ограбивший банк в Запорожье, прислал милиции письмо

Иностранец, ограбивший ПриватБанк в Запорожье, прислал милиции «явку с повинной».

Информацию об этом УНИАН подтвердил начальник УМВД Украины в Запорожской области Александр ШМИТЬКО.

«Действительно, житель Черногории, подозреваемый в совершении ограбления ПриватБанка в Ленинском районе Запорожья, на днях прислал в управление письмо, в котором признается в совершении данного преступления», - сообщил он.

Он также отметил, что на основании данного письма правоохранители не исключают возможности добровольной сдачи злоумышленника сотрудникам милиции.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в Ленинском районе Запорожья неизвестный мужчина ворвался в отделение ПриватБанка и, угрожая пистолетом его сотрудникам, завладел средствами в сумме 126 тыс. грн. и 4 тыс. дол. США.

1 ноября личность подозреваемого была установлена. Им оказался житель одной из Балканских республик, который в Запорожье проживал у своей жены, и практически сразу же после совершения преступления выехал из Украины.

При обыске у родственников жены сотрудниками милиции была обнаружена практически вся похищенная в банке сумма - 120 тыс. грн.

Злоумышленника объявили в международный розыск.

По факту разбойного нападения в отношении него сотрудниками милиции было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах).