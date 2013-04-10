Из Украины выдворили «вора в законе» Марата Сухумского

Об этом УНИАН сообщило в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

«Марат Сухумский» был задержан в Киеве работниками Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

«Мужчина коронован в 2000 году, на то время ему было всего 26 лет. С того момента стал активным участником так называемого «Сухумского клана». Известно, что он длительное время возглавлял на территории Москвы этническую организованную преступную группировку, члены которой занимались кражами, вымогательством и разбойными нападениями», - говорится в сообщении.

По данным ГУБОП, в 2003 году на территории Российской Федерации за совершение разбоя «Марат Сухумский» был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. За это время он неоднократно привлекался администрацией пенитенциарного заведения к ответственности за нарушение режима.

Освободился 38-летний «вор в законе» в конце 2012 года. «На сегодняшний день он пользуется значительным авторитетом в криминальном мире и имеет широкий круг связей среди криминалитета. Также он активно поддерживает и распространяет «воровские традиции», - отметили в ГУБОП.

Именно поэтому «вор в законе» выдворен с территории Украины с запрещением въезда сроком на 5 лет, подчеркнули в пресс-службе.