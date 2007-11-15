Ющенко: украинскому обществу несвойственны антисемитизм и ксенофобия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО оценивает государственный визит в Израиль как успешный.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, об этом он заявил в Иерусалиме во время встречи с представителями политических и академических кругов Израиля.

«Я верю, что визит заложил новые фундаменты наших отношений, новую динамику. В Израиле я увидел много друзей Украины», – сказал Президент.

В своем выступлении В.ЮЩЕНКО отметил важность сотрудничества Украины и Израиля в гуманитарной и социальной сферах.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в ходе вчерашних встреч с руководством Израиля он предложил в начале 2008 года провести третий раунд переговоров о взаимном признании прав на пенсионное обеспечение граждан – выходцев из Украины, проживающих в Израиле, и наоборот. Президент выразил убеждение, что такой шаг будет иметь положительное влияние на право граждан наших государств избирать место своего проживания.

Говоря о важности сотрудничества в почитании общих страниц истории еврейского и украинского народов, В.ЮЩЕНКО озвучил инициативу украинской стороны о почтении выдающихся евреев – выходцев из Украины. Речь идет об установлении памятных знаков, присвоение имен библиотекам и тому подобное. «Мы хотели, чтобы это стало отдельным конспектом наших отношений. Это нужно делать обеим сторонам», – сказал Президент.

По его словам, Украина также предложила израильской стороне сформировать общий взгляд на обустройство еврейских святынь, расположенных на территории нашего государства.

Глава Украинского государства, кроме того, сообщил, что был и остается сторонником передачи культовых сооружений разных конфессий соответствующим духовным институтам. «Это лучшая форма их использования», – сказал он, напомнив, что в Украине 84 из 109 синагог уже переданы еврейским общинам. «Я готов и в дальнейшем сотрудничать с еврейской общиной по оптимизации этого вопроса», – пообещал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил заинтересованность Украины в более тесном сотрудничестве с Израилем и соответствующими общественными институтами в теме Холокоста. По его словам, в ходе государственного визита была достигнута договоренность, что в ближайшее время в Украину прибудет делегация из представителей мемориального комплекса «Яд Вашем». «Мы заинтересованы в разработке этим институтом памяти отдельной программы для Украины», – сказал В.ЮЩЕНКО, напомнив, что каждый четвертый погибший в Холокосте был выходцем из Украины.

В этом контексте Президент отметил, что в Украине государственные награды уже получили праведники мира, которые спасали евреев в годы Холокоста. В.ЮЩЕНКО сообщил, что недавно подписал указ о возвращении из государственных архивов еврейским общинам свитков Торы. «Это открытая позиция государства по урегулированию таких щепетильных исторических вопросов», – сказал он.

Глава государства отметил, что для украинского общества нехарактерны явления антисемитизма и ксенофобии, а во властных кругах «нет носителей такой идеологии».