Ющенко защитил Шухевича в споре с израильским политиком

Украина и Израиль будут исследовать общую историю, в том числе Холокоста и деятельности ОУН-УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время посещения музея Холокоста «Яд Вашем», отвечая на вопрос представителей еврейской общественности.

По словам В.ЮЩЕНКО, он договорился с Президентом Израиля Шимоном ПЕРЕСОМ о создании соответствующей рабочей группы.

После завершения осмотра экспозиции В.ЮЩЕНКО поделился впечатлениями с журналистами, подчеркнув, что Холокост - это колоссальная человеческая трагедия. Президент Украины отметил, что эта тема является чувствительной и для Украины, поскольку каждый четвертый еврей, погибший во время Холокоста, родился в Украине.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что передал музею “Яд Вашем” свидетельства о людях, погибших во время Холокоста в Украине. Он выразил уверенность, что совместная работа Украины и Израиля по выявлению новых фактов о тех событиях будет доведена до конца.

От имени Украины В.ЮЩЕНКО выразил еврейскому народу соболезнование по поводу этой трагедии. «Мы с вами, мы скорбим», - сказал Президент.

Кроме того, украинская делегация передала музею камень из Бабьего Яра.

Один из руководителей мемориала Йосеф Лапида заговорил о Романе Шухевиче - командире Украинской повстанческой армии (УПА). Как сообщает РИА "Новости" , Лапида, узник нацистских концлагерей, впоследствии израильский министр, вице-премьером и лидером крупной политической партии, спросил известно ли президенту, что Шухевич в первые дни Великой Отечественной войны возглавил львовский погром, унесший жизни четырех тысяч евреев. "В этом погроме участвовал батальон "Нахтигаль", командиром которого был герой Украины Роман Шухевич. Отряды, которыми он командовал в УПА, убили за время войны тысячи человек. Мы обязаны довести до Вашего сведения, господин президент, что вот такому человеку вы присвоили звание героя Украины", - говорил ветеран.

Ющенко ответил, что не существует убедительных доказательств причастности Шухевича и его сподвижников к карательным акциям. "Уверен, что Вы не найдете ни одного доказательства своим словам. Ни один архив не подтвердит сегодня ни одной акции карательного типа, в которой принимали бы участие бойцы УПА или другие подобные организации", - сказал глава украинского государства. - Понимаю, что многое из пропаганды советского типа имеет силу стереотипов, но мы имеем право говорить, что есть другая правда".