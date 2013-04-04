Работодатели и профсоюзы морской отрасли договорились о сотрудничестве

Стороны договорились, что будут совместно участвовать в разработке отраслевых программ экономического и социального развития и других нормативно-правовых актов. Профсоюзы и работодатели намерены совместными действиями способствовать созданию благоприятной инвестиционной, правовой и экономической среды для эффективной деятельности предприятий морской отрасли и потенциальных инвесторов. Также в рамках взаимодействия планируется подготовка совместных материалов с целью реагирования на текущую ситуацию и актуальные проблемы морской отрасли. Профсоюзы вместе с работодателями будут обмениваться аналитически справочной информацией и проводить различные совместные мероприятия, в частности исследования, конференции, круглые столы, пресс-конференции и т.д.

«Впервые в Украине партнерами стали стороны, которые по своей природе отстаивают разные интересы. Работа над Отраслевым соглашением – крайне важным для отрасли документом – долгое время стояла на месте. И сдвинулась с мертвой точки только после того, как мы начали конструктивный диалог. Это продемонстрировало нам, что достижение результата невозможно без конструктивного обсуждения и нам и в дальнейшем нужно объединять наши усилия», – отметил председатель Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев.

И работодатели, и профсоюзы также согласились, что консолидация усилий обеих сторон крайне важна в период реформирования отрасли.

«Объединение профсоюзов и работодателей – это важный общегосударственный шаг. И поэтому, осознавая ответственность, которая стоит перед нами, мы ищем пути наилучшей реализации этих изменений. А успех любого коллектива, как мы видим, зависит от сотрудничества работодателей и профсоюзов, объединения интересов работодателей и наемных работников», – подчеркнул председатель Федерации работодателей транспорта Украины Орест Климпуш.

Также стороны образовали совместный орган – Двусторонний социально-экономический совет в области морского транспорта. Он будет осуществлять совещательные, консультативные и согласительные функции.