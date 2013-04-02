Украинские пограничники задержали пассажира с поддельным французским паспортом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы, французский паспорт предоставил один из пассажиров транзитного поезда, который следовал из Москвы в Кишинев через пункт пропуска «Могилев-Подольский».

Во время проверки паспорта, в документе пограничники обнаружили замену информационной страницы.

Сам нарушитель назвался гражданином Конго.

Сейчас он задержан до установления личности.