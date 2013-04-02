Украинские пограничники задержали пассажира с поддельным французским паспортом
00:40, 02 апреля 2013Общество
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В Винницкой области сотрудники Госпогранслужбы в поезде, который следовал из Москвы в Кишинев, задержали пассажира с поддельным паспортом гражданина Франции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы, французский паспорт предоставил один из пассажиров транзитного поезда, который следовал из Москвы в Кишинев через пункт пропуска «Могилев-Подольский».
Во время проверки паспорта, в документе пограничники обнаружили замену информационной страницы.
Сам нарушитель назвался гражданином Конго.
Сейчас он задержан до установления личности.
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