У маршрутки на ходу отпало два задних колеса

Как передает корреспондент УНИАН, местные СМИ сообщили, что маршрутное такси №12, ехавшее по ул. Петропавловской, неожиданно потеряло заднюю колесную пару.

Одна из горожанок, ставшая очевидцем аварии, рассказала журналистам еженедельника «Данкор», что одно из колес выкатилось на встречную полосу, столкнувшись с еще одной маршруткой, которой повредило бампер. К счастью, оставшаяся без колес маршрутка не перевернулась. Задний мост автобуса выглядел целым, а колеса отвалились видимо потому, что были плохо прикручены.