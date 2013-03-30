У маршрутки на ходу отпало два задних колеса
19:27, 30 марта 2013Общество
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В Сумах у маршрутного такси на ходу отпало сразу два задних колеса.
Как передает корреспондент УНИАН, местные СМИ сообщили, что маршрутное такси №12, ехавшее по ул. Петропавловской, неожиданно потеряло заднюю колесную пару.
Одна из горожанок, ставшая очевидцем аварии, рассказала журналистам еженедельника «Данкор», что одно из колес выкатилось на встречную полосу, столкнувшись с еще одной маршруткой, которой повредило бампер. К счастью, оставшаяся без колес маршрутка не перевернулась. Задний мост автобуса выглядел целым, а колеса отвалились видимо потому, что были плохо прикручены.
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