ПриватБанк увеличил кредитование Южмаша на производство космической техники

Как сообщили в банке, дополнительный объем кредитования в сумме 8 миллионов гривень будет направлен на пополнение оборотных средств предприятия для увеличения объемов производства космической продукции. По данным предприятия, в текущем году запланировано шесть пусков ракет-носителей производства "Южмаша" в рамках различных международных программ.

В апреле по программе Европейского космического агентства запланирован запуск РН "Вега" с двигателя четвертой ступени производства "Южмаша", два пуска американского носителя "Таурус" с центральным блоком производства "ЮМЗ", запуск РН "Зенит" космических аппаратов "Амоз-4" и украинского спутника связи "Лыбидь" с космодрома Байконур и запуск спутника "Комсат-5А" ракетой-носителем "Днепр". Также в 2013 г завод планирует выполнить поставки ракетного оборудования в рамках сотрудничества с компанией Orbital Science Corporation (США), РКА РФ и ЦЭНКИ РФ.

Напомним, в этом году Украина планирует увеличить производство ракетно-космической техники в полтора раза, обеспечив долгосрочные загрузки предприятий отрасли и выход на новые рынки сбыта. В феврале правительство одобрило Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу на 2013-2017 гг. Ориентировочный общий объем финансирования для реализации программы составляет 2,58 млрд грн, в том числе из государственного бюджета - 1,12 млрд грн. В минувшем году украинский экспорт продукции космической отрасли вырос по сравнению с 2011 г. на 5% - до 312 млн долл. По сравнению с 2011 годом, объемы производства возросли на 20%, объемы реализации продукции - на 19%. Доля экспорта продукции в общем объеме реализации составляет 62%.

Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" (Южмаш) — крупнейшее отечественное предприятие по производству ракетно-космической техники. За 65 лет на предприятии создано четыре поколения ракет-носителей и несколько типов космических аппаратов. ПриватБанк – крупнейший украинский банк и лидер розничного банковского рынка.

Сегодня банк обслуживает 16,9 миллионов счетов индивидуальных клиентов, 230 тысяч корпоративных клиентов, 600 тысяч частных предпринимателей. По данным на 1 января 2013 года, активы банка составляют 172,4 млрд грн, капитал 18,3 млрд грн, чистая прибыль банка за 2012 год – 1,533 млрд грн.