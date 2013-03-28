Янукович к празднику раздал актерам ордена и звания

Президент Украины издал указ “О награждении государственными наградами Украины деятелей театрального искусства”.

Текст указа размещен на сайте главы государства. В соответствии с указом, за весомый личный вклад в развитие украинского театрального искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Международного дня театра актриса Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки Лариса Кадочникова награждена орденом «За заслуги» І степени. Солист оперы Донецкого национального академического театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко Сергей Гонта награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени. Присвоено почетное звание «Народный артист Украины» артистке Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой Александре Бонковской. 14 артистам присвоено звание "Заслуженный артист Украины", трем работникам театров - звания "Заслуженный деятель искусств Украины" и "Заслуженный работник культуры Украины"

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