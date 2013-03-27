В 2012 году Газпром потерял почти 40% чистой прибыли

Это следует из отчета газового холдинга.

Выручка "Газпрома" за отчетный период достигла 3,659 триллиона рублей, что на 3,5% выше показателя 2011 года, сообщает РИА "Новости". В том числе от продажи газа - 2,8 триллиона рублей (снижение на 0,8%). Себестоимость составила 1,708 триллиона рублей (рост на 17,6%), валовая прибыль - 1,951 триллиона рублей (снижение на 6,3%), коммерческие расходы - 895,758 миллиардов рублей (рост на 7,58%), управленческие расходы - 62,192 миллиарда рублей (рост на 7,6%).

Прибыль от продаж составила 993,148 миллиарда рублей (снижение на 16,7%), прибыль до налогообложения - 753,687 миллиарда рублей (снижение на 34,2%).

Краткосрочные обязательства "Газпрома" за 2012 год выросли до 1,159 триллиона рублей с 937,446 миллиарда рублей на конец 2011 года. Объем долгосрочных обязательств снизился до 993,116 миллиарда рублей с 1,045 триллиона рублей на конец 2011 года.

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за год служит базой для расчета дивидендов. В январе замглавы холдинга Андрей Круглов сообщал, что "Газпром" намерен сохранить дивидендные выплаты за 2012 год на уровне 25% от чистой прибыли по РСБУ, что соответствует его дивидендной политике.

Позже, в начале февраля, "Газпром" в материалах для инвесторов сообщил, что планирует дивиденды за 2012 год в размере 7-8 рублей на акцию. Но исходя из показателя чистой прибыли за 2012 год в 556,3 миллиарда рублей дивиденды могут составить порядка 6 рублей на бумагу.