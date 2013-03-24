В УЗ заявляют, что прилагают все усилия для соблюдения графиков движения поездов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Для ускорения отправления поездов и сокращения задержек движения организована работа локомотивов без заезда в депо, для сопровождению локомотивов задействованы машинисты-инструкторы.

Пресс-служба отмечает, что пассажиры, которые имели билеты на дату отправления 23 марта, но из-за сложных погодных условий не смогли в этот день воспользоваться поездами, могут вернуть свои проездные документы на протяжении этих и следующих суток в шести кассах возврата проездных документов Центрального и Южного столичных железнодорожных вокзалов. При этом им обещают вернуть полную стоимость билетов.

В течение прошлых суток с Центрального железнодорожного вокзала ст. «Киев-Пассажирский» было отправлено 164 поезда и более 40 тыс. пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе Юго-Западной железной дороги.

Согласно данным пресс-службы, время задержки на отправление поездов составляло от 1 до 10 часов. В период значительного осложнения погодных условий в столице с 17.00 до 22.00 23 марта было отправлено 60 поездов.

В целом 23 марта в билетные кассы граждане вернули более 2 тыс. проездных документов.

Как сообщал УНИАН, по данным Мининфраструктуры, движение железнодорожного транспорта в Украине не прекращается, активные работы по уборке снега продолжаются.

По состоянию на утро 24 марта на очистке узловых железнодорожных станций, вокзалов, платформ и путей задействованы более 8,6 тыс. чел., а также 50 снегоуборочных комплексов.