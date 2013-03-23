Азаров намерен рассказать о плюсах и минусах сланцевого газа

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе общения с пользователями сети Facebook.

“Мы готовы провести широкую разъяснительную работу, откровенно рассказать о плюсах и минусах этого технологического процесса, с тем чтобы те люди, которые искренне были озабочены этой экологической проблемой, могли бы получить аргументы и снять эту свою обеспокоенность”, - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что задача правительства - довести до общественности максимальное количество объективных материалов, и самое главное - организовать работу таким образом, чтобы риски были минимизированы, а “положительные эффекты” работали на интересы людей.

«А что такое добыча таких объемов газа в Донбассе? Это работа для громадного количества людей, работа высокооплачиваемая, это возможность получения доходов от реализации этого газа и направления этих доходов на развитие Донбасса, в том числе и на решение экологических проблем, которые беспокоят жителей. Мы говорили с заместителем Госсекретаря США на эту тему, и, безусловно, мы получим в свое распоряжение все необходимые материалы», - отметил премьер.

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Как сообщал УНИАН, в последнее время в Харькове и нескольких районах области, а также в Донецке прошли акции протеста против добычи сланцевого газа на востоке Украины. Самый последний пикет проходил 20 марта в Донецке перед зданием облгосадминистрации.

В начале марта министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков пообещал, что реализация проекта по добыче сланцевого газа компанией Shell начнется только после минимизации экологических рисков.

Напомним, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение СРП на Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область и Ивано-Франковская области) площадях с запасами сланцевого газа. В мае 2012 г. победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

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17 января 2013 г. Харьковский облсовет одобрил проект соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться на участке Юзовская, часть которого расположена на территории области.

24 января т.г. подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн куб. м газа.