Азаров назвал КПУ, «Свободу» и «Батькивщину» агентами России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время встречи с заместителем Государственного секретаря США Венди Шерман.

«Вы будете встречаться с оппозицией. Вы сможете задать простой вопрос: «Как вовремя объединились против правительства Украины в вопросе разработки сланцевого газа антисемитская организация «Свобода», Коммунистическая партия Украины и «Батькивщина» - «Фронт Змин» господина Яценюка. Все эти три организации организовывают протесты граждан в Донецком регионе, в Харькове», - сказал Н.Азаров.

По мнению премьер-министра, эти политические организации должны объяснить, кого они в данном случае защищают и чьи интересы отстаивают.

«С одной стороны, языком болтают против России, а с другой стороны, являются, по сути, агентами России», - убежден Н.Азаров.

Он отметил, что в США сланцевый газ успешно добывается.

Премьер-министр сообщил, что завтра в Донецк отправляется министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий, который будет рассказывать населению этого региона об особенностях добычи сланцевого газа и возможностях, которые он открывает.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение СРП на Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область и Ивано-Франковская области) площадях с запасами сланцевого газа. В мае 2012 г. победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади - в 2,98 трлн куб. м газа.

17 января 2013 г. Харьковский облсовет одобрил проект соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться на участке Юзовская, часть которого расположена на территории области.

В последнее время в Харькове и нескольких районах области, а также в Донецке прошли акции протеста против добычи сланцевого газа на востоке Украины.