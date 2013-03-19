Shell готовится к новым исследованиям газовых месторождений в Украине

Как передает РИА «Новости», об этом сказал глава компании Shell в Украине Грэхем Тайли.

По словам Г.Тайли, компания получила разрешение бурить вторую скважину. "Мы двигаемся хорошо. Важно понимать, что сейчас нужно пробурить скважины, провести гидроразрывы, тестирование, чтобы посмотреть, что находится в новых объектах", - сказал Г.Тайли.

Shell планирует проводить программу разведки еще несколько лет. Первую эксплуатационную скважину планируют пробурить к концу этого года или в начале следующего. "Это будет первая скважина на сланцевый газ в стране. Три года нужно, чтобы понять, правильно ли будут идти программы разведки. Потенциал огромен. Но ответы мы получим только в следующие два-пять лет", - заявил Тайли.

Англо-голландский концерн Shell в мае прошлого года победил в конкурсе на право разработки Юзовского месторождения, расположенного в Харьковской и Донецкой областях. В январе Украина и Shell подписали соглашение о разделе продукции на месторождении. По оценкам украинской геологической службы, запасы газа на месторождении составляют более 2 триллионов кубометров. По оптимистическому сценарию, на месторождении будет добываться 20 миллиардов кубометров газа в год.