Компании Пинчука являются крупнейшими акционерами «АэроСвита» – глава набсовета

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава наблюдательного совета Григорий Гуртовой.

"При этом пакет акций 2,41% компании Hurst является спорным. По нему идет давний корпоративный спор, но формально он зарегистрирован за этой компанией", - уточнил глава набсовета.

Г.Гуртовой добавил, что его компании Finavia Cyprus принадлежит 24,9%, а Фонду госимущества - 22,4%.

По его словам, остальные 25,39% акций находятся у более мелких акционеров. "Насколько мне известно, Игорю Коломойскому через его компанию "Тасма" принадлежат 9,1% акций "АэроСвита", - сказал глава набсовета.

Он отметил, что претензии инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, объединяющей активы В.Пинчука, по поводу отстранения от управления "АэроСвитом" не обоснованы. "Они не явились ни на одно из собраний, которых созывались десятки. Если есть желание участвовать в управлении, всегда милости просим", - сказал Г.Гуртовой.

Он уточнил также, что представители В.Пинчука, в отличие от представителей государства, отсутствовали и во время рассмотрения в конце января этого года сложной финансовой ситуации, в которую попала компания. Г.Гуртовой добавил, что ему до сих пор не известна официальная позиция EastOne на предложение набсовета привлечь инвесторов для спасения компании, в том числе путем проведения допэмиссии акций, хотя соответствующие предложения были направлены всем акционерам.

В то же время он подчеркнул, что после прекращения судом по иску налоговых органов дела о банкротстве "АэроСвита" и отмены моратория на удовлетворение требований кредиторов руководству компании крайне трудно или почти невозможно представить акционерам план санации, который мог бы восстановить ее деятельность и вывести из кризиса.

"Но, возможно, если все акционеры займут общую позицию, то ситуацию удастся изменить", - сказал Г.Гуртовой.

"АэроСвит" основан в 1994 году. До начавшегося в конце 2012 года кризиса компания оперировала флотом в составе 28 воздушных судов Boeing, включая восемь дальнемагистральных Boeing 767 и 20 среднемагистральных Boeing 737, а также использовала самолеты перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190 и ATR-72 и была крупнейшим украинским перевозчиком.

Как следует из материалов судебного спора, который вели в 2010 году Gilward Investments B.V. и "ГенАвиаИнвест" с привлечением других компаний, "ГенАвиаИнвест" стала акционером "АэроСвита" в октябре 2004 года. Она приобрела акции у "Агентство воздушных сообщений и туризма "Аэротур", а позже участвовала в допэмиссии акций.

Помимо Gilward Investments, связанной с Г.Гуртовым и Ароном Майбергом (нынешний совладелец и глава набсовета "Международных авиалиний Украины"), по словам последнего, тогда же акционерами стали компания "Укринфоконсалт" (9,8%) А.Майберга и компания "Бюро" (4,8%) Г.Гуртового, также купившие акции у "Аэротура".

В 2009 году А.Майберг вышел из состава акционеров "АэроСвита", в частности, "Укринфоконсалт" в марте того года продал свои акции компании "Инвестмент Эдвайзорс Груп".

А во второй половине 2009 года между акционерами "АэроСвита" возник конфликт, связанный, в том числе, с заявлением Фонда госимущества о планах продажи своего пакета акций в размере 22,3941% за 17 млн грн. После этого И.Коломойский заявил, что является акционером "АэроСвита" и считает указанную цену заниженной в 10-12 раз.

В 2010 году Gilward Investments стала добиваться в суде исключения из состава акционеров "ГенАвиаИнвест", считая, что в 2004 году было нарушено ее право на первоочередной выкуп акций у "Аэротура". Суд первой инстанции поддержал истца, однако апелляционный суд встал на сторону ответчика, так как установил, что Gilward Investments, Г.Гуртовой и А.Майберг как акционеры "АэроСвита" были хорошо осведомлены о сделке 2004 года и одобрили ее на собрании акционеров.

После начавшегося в конце 2012 года финансово-хозяйственного кризиса EastOne заявила, что "ГенАвиаИнвест" является миноритарным акционером авиакомпании и не представлена в органах ее управления, соответственно, все полномочия по управлению операционной деятельностью.