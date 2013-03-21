Кипр обещает не трогать вклады иностранцев

Он выразил оптимизм по поводу будущего, несмотря на неблагоприятную ситуацию, сообщает Кипрское агентство новостей.

Нынешнее положение может быть исправлено, сказал он. "Мы можем это сделать. Тройке придется смириться. Мы должны быть готовы идти на жертвы, и это относится к кипрским вкладчиков. Но мы не можем сделать это с иностранными вкладчиками, которые доверили нам (деньги). Это было бы воровством", - сказал замглавы ЦБ, передает РИА Новости.

В среду вечером телеканал Mega сообщил, что после безрезультатных переговоров с тройкой и Россией правительство Кипра намерено вернуться к первоначальному сценарию налога на вклады. Однако "стрижка"коснется только сумм, превышающих 100 тысяч евро, и разовый налог на них будет меньше ранее предложенных 9,9%. Помимо этого новый план предусматривает создание "хорошего"и "плохого"банков. В "хороший"будут переведены депозиты до 100 тысяч евро и обслуживаемые кредиты, а в плохой - депозиты выше 100 тысяч евро и необслуживаемые кредиты. Цель - провести санацию "плохого"банка в течение шести месяцев. Помимо этого предполагается собрать 3 миллиарда евро из страховых фондов и продать Cyprus Popular Bank, второй по величине банковской группы Кипра, работающий под брэндом Laiki. От продажи банка власти намерены выручить 3 миллиарда евро, сообщает телеканал.

"Вернуться к первоначальному плану приходится после очень холодного приема плана Б со стороны тройки. Иностранные кредиторы заняли очень жесткую позицию, заявляя, что Кипр должен был утвердить в воскресенье законопроект по "стрижке"депозитов... В то же время холодный прием оказали Кипру и в Москве... Россия демонстрирует отсутствие какого-либо энтузиазма к соглашению, Москва не хочет ухудшать отношения с Европой ради такой маленькой страны, как Кипр", - передает телеканал.