Украина отчитается GRECO об успехах в борьбе с коррупцией

Представление состоится во время 59-го пленарного заседания Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO), которое будет проходить с 18 по 22 марта в Страсбурге (Французская Республика), сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на министра Александра Лавриновича.

По его словам, Украина планирует проинформировать GRECO о внесенных изменениях в Положение о Национальном антикоррупционном комитете, в соответствии с которыми значительно повышена роль общественности в работе указанного органа и усовершенствован порядок формирования его состава.

Кроме этого, украинская делегация проинформирует GRECO о внесении правительством на рассмотрение Верховной Рады проектов законов «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно совершенствования процедуры осуществления конфискации», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по введению мер криминально-правового характера в отношении юридических лиц» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции», а также о внесении на рассмотрение правительства проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию осуществления финансового контроля и урегулювання конфликта интересов» и о других изменениях в законодательстве, связанных с выполнением указанных рекомендаций.

А.Лавринович напомнил, что данные законопроекты были разработаны Министерством юстиции во исполнение ряда рекомендаций GRECO.

Во время пленарного заседания GRECO планируется рассмотрение и утверждение Третьего дополнительного отчета о состоянии выполнения Украиной рекомендаций упомянутой организации, представленных по результатам совместных первого и второго раундов оценки.

*** Группа государств против коррупции была образована Советом Европы в 1999 году для осуществления мониторинга соблюдения антикоррупционных стандартов организации. На сегодняшний день членами GRECO являются 49 государств (48 европейских государств и США).

Целью GRECO является улучшение возможностей государств-членов бороться с коррупцией путем мониторинга соблюдения европейских антикоррупционных стандартов через динамичный процесс взаимной оценки. Механизм помогает выявить трудности в национальных антикоррупционных политиках, побуждая к необходимым законодательным, институционным и практическим реформам. GRECO также является платформой для распространения лучших практик предотвращения и выявления коррупции.

Оценочный механизм GRECO является циклическим, состоит из раундов, каждый из которых имеет соответствующую тематику: первый раунд (2000-2002) – антикоррупционные органы, иммунитеты публичных должностных лиц; второй раунд (2003-2006) – выявление, арест и конфискация доходов, полученных преступным путем, предотвращение коррупции в публичной администрации, предотвращение использования юридических лиц для сокрытия коррупционных правонарушений; третий раунд (начался в 2007 году) – криминализация коррупции и финансирования политических партий; четвертый раунд (начался в 2012 году) – предотвращение коррупции среди членов парламентов, прокуроров и судей.

Украина присоединилась к GRECO 1 января 2006 года, ратифицировав Гражданскую конвенцию Совета Европы против коррупции.

Первый оценочный визит экспертов организации в Украину состоялся в ноябре 2006 года, по результатам которого в марте 2007 года был утвержден первый Отчет в отношении нашего государства, который состоял из 25 рекомендаций.