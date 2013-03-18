МИД предостерегает украинцев в Египте: из отелей - ни ногой

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины в связи с обострением ситуации безопасности в Египте воздержаться от поездок в эту страну.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, в частности, не рекомендуется ехать в такие города, как Каир, Александрия, Асьют, Исламия, Таба, Порт-Саид, Суэц, Сохаг, Бени-Суэф, Минья, Кена, Фаюм, а также регион Северный Синай.

Курортные города Южного Синая - Шарм Эль-Шейх, Таба, Нувейба, Дахаб – считаются безопасными. В то же время, добираться до этих курортов рекомендуется только воздушным путем.

Во избежание угроз для жизни и здоровья гражданам Украины, которые находятся в указанных курортных городах, рекомендуется проводить отдых в пределах территории гостиницы и воздержаться от неорганизованных поездок в город и за его пределы.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Египте по номеру телефона +201000039648, который работает круглосуточно или на телефон «горячей линии» Департамента консульской службы МИД Украины +38 044 238 16 57.