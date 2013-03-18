Синоптики говорят, чтобы украинцы не ждали тепла раньше апреля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида на брифинге в понедельник.

«К сожалению, весна задерживается, и до конца марта не стоит ожидать прихода весны в Украину», - сказал он.

По словам Н.Кульбиды, в период с 19 по 23 марта температура воздуха будет незначительно повышаться: ночью столбики термометров опустятся до 2-9 градусов мороза, днем ожидается 1-6 градусов тепла. При этом в связи с прохождением по территории страны атмосферных фронтов Н.Кульбида прогнозирует выпадение осадков в виде снега в западных областях и дождя – в центральных, восточных и южных.

Начиная с 24 марта, в Украину придет новая волна холодного воздуха. Ночью температура опустится до 6-11 градусов мороза, днем будет до 2-7 градусов ниже нуля.

Директор Укргидрометцентра высказал предположение, что потепление в стране начнется в первые пять дней апреля.