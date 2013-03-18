Синоптики говорят, чтобы украинцы не ждали тепла раньше апреля
Значительного повышения температуры воздуха по всей территории Украины до конца марта не предвидится.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида на брифинге в понедельник.
«К сожалению, весна задерживается, и до конца марта не стоит ожидать прихода весны в Украину», - сказал он.
По словам Н.Кульбиды, в период с 19 по 23 марта температура воздуха будет незначительно повышаться: ночью столбики термометров опустятся до 2-9 градусов мороза, днем ожидается 1-6 градусов тепла. При этом в связи с прохождением по территории страны атмосферных фронтов Н.Кульбида прогнозирует выпадение осадков в виде снега в западных областях и дождя – в центральных, восточных и южных.
Начиная с 24 марта, в Украину придет новая волна холодного воздуха. Ночью температура опустится до 6-11 градусов мороза, днем будет до 2-7 градусов ниже нуля.
Директор Укргидрометцентра высказал предположение, что потепление в стране начнется в первые пять дней апреля.