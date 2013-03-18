Почти половина торговли Украины приходится на страны СНГ

Развитие торгово-экономических отношений со странами СНГ - один из приоритетов внешнеэкономической политики Украины, который поможет создать условия для экономического роста государства и повышения благосостояния граждан.

На этом акцентировал внимание министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов в ходе Международного форума государств-участников СНГ «Вызовы современности и перспективы развития интеграции на пространстве Содружества», сообщает РБК-Украина.

Среди главных достижений Игорь Прасолов назвал сохранение украинских позиций на рынке стран СНГ. «Самое важное, что мы сохранили наши традиционные рынки. Вы знаете, как трудно заходить на рынки. Мы сейчас работаем на этих рынках. Продукция, которая туда поставляется это не сырье. Не продукция горнорудная, а продукция перерабатывающей промышленности - это очень важно. Там, где есть высокая или достаточно хорошая добавленная стоимость. Сейчас товарооборот со странами СНГ составляет около 67 млрд долл. Показатель немного упал, но это объясняется падением спроса в связи с замедлением развития мировой экономики», - сказал министр экономики.

Отметим, доля СНГ во внешнеторговом обороте Украины составляет 42%. Потребительский рынок СНГ составляет около 282 млн человек.