Нефть дешевеет на опасениях по поводу новой волны кризиса в еврозоне

Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil сократилась на 1,32 доллара, или на 1,15%, - до 108,56 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 1,02 доллара, или на 1,1%, - до 92,43 доллара за баррель.

Ради получения финпомощи Кипру пришлось согласиться на неприятную меру для вкладчиков своих банков: однократный налог на депозиты объемом ниже 100 тысяч евро составит 6,75%, а для депозитов свыше этой суммы - 9,9%.

"Ситуация вокруг Кипра стала самым главным фактором падения сырьевого рынка и курса евро", - сказала в телефонном интервью агентству Bloomberg трейдер Tong Yang Securities Лелиа Ким.