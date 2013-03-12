Прихожане тернопольского храма просят патриарха не допустить строительство многоэтажки

Об этом говорится в обращении прихожан к главе УГКЦ, текст которого передан УНИАН.

«Мы, прихожане церкви Святых Владимира и Ольги и все православные христиане микрорайона «Дружба» г. Тернополя очень встревожены ситуацией, сложившейся в связи с планами строительства на освященной Богом церковной земле жилой многоэтажки. Бог выбрал для нашего Храма прекрасное место, которое находится среди зеленой рощи и величественные купола его видны с самых отдаленных окраин нашего города. Община очень радовалось, что наш Храм будет самым лучшим, самым величественным. Мы не понимаем, у кого возникла идея на этой святой земле построить многоэтажку, с казалось бы благими намерениями достройки Собора», – сказано в обращении.

Прихожане выражают понимание, что строительство храма затянулось из-за нехватки средств.

При этом подчеркивают, что сооружение многоэтажки на территории храма недопустимо.

Прихожане также сообщают С.Шевчуку, что уже обращались к Высокопреосвященному епископу и митрополиту Тернопольско-Зборовскому Кир Василию Семенюку, к городскому председателю Тернополя Сергею Надалу, к народным депутатам Украины за помощью в прекращении строительства, однако никаких результатов эти обращения не дали.

Прихожане считают, что для строительства многоквартирного дома мэрия должна выделить участок в другом месте, продать его на конкурсной основе и за эти средства достраивать храм.

Кроме этого, люди планируют открыть благотворительный счет и обратиться ко всем жителям города Тернополь с призывом внести пожертвования для достройки Собора. А поскольку приходская община утратила доверие к церковному комитету прихода церкви Святых Владимира и Ольги, который разрешает строительство дома, подписанты обращения также хотят создать инициативную группу из прихожан, которая будет контролировать целевую деятельность специально созданного фонда.

Как известно, конфликт между частью прихожан и отцом-настоятелем возник в прошлом месяце, когда на территории храма начали вырубку деревьев. Вскоре отец Роман Цюпка сознался, что на территории храма будет построена многоэтажка и благодаря этому удастся достроить храм, который строится уже 14 лет, за средства инвестора.

В то же время прихожане и жители прилегающих домов осудили такую инициативу настоятеля и даже добивались его освобождения, однако встретиться с епископом Тернопольско-Зборовской епархии до сих пор не смогли.

В то же время заместитель начальника городского управления градостроения, архитектуры и кадастра Даниил Чепиль, который возглавляет приходской совет данного храма, на встрече с людьми, протестующими против строительства многоэтажки, заверил, что все происходит в рамках закона.

По его словам, приход как зарегистрированное юридическое лицо получил земельный участок, и в соответствии со своим уставом имеет право застраивать свою территорию. Сейчас приход готовит все документы на строительство за свои средства, после чего планирует провести тендер между инвесторами-застройщиками, которые помогут достроить храм.

«Земля, выделенная нашей общине, выдана для того, чтобы можно было здесь построить храм и все, что необходимо для полноценной жизни этого храма. Все расстояния к прилегающим домам абсолютно достаточны. Поэтому утверждать, что священник или церковный комитет самовольно принял решение о застройке, самовольно уничтожил все деревья в корне неправильно», – также отмечает настоятель храма Р.Цюпка.

В то же время члены церковной общины, выступающие против строительства, считают, что кроме буквы закона есть вопрос этики. Они уточняют, что многоэтажку построят не для прихожан, как указано в Уставе религиозной общины, а как коммерческое жилье, которое впоследствии распродадут тем, кто будет иметь средства.

«Постройку жилого дома на территории церкви трудно считать Богоугодным делом, которое началось со лжи, дрязг и слез. Мы можем возвести Храм неправедным образом, но Бога может в нем не быть», – считают противники строительства.