В конце недели в Украину придут морозы до -15°

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида на брифинге в понедельник, 11 марта.

«В период перемещения циклона погодные условия будут чрезвычайно контрастными на территории Украины. В западных областях это будут сильные снегопады, существенное повышение высоты снежного покрова. Все это будет происходить на фоне сильных штормовых ветров – до 25 м/сек», - сказал Н.Кульбида.

В то же время, в южных, восточных и центральных областях будет наблюдаться дождевая погода и высокий температурный режим, отмечает директор Гидрометцентра. Ночью температура воздуха здесь составит 3-8 градусов тепла, днем 10-15 градусов выше нуля, а в Крыму – до 20 градусов тепла.

По словам Н.Кульбиды, после прохождения циклона, который покинет Украину уже 16 марта, в западных регионах ожидается существенное снижение температур – до 10-15 градусов мороза ночью и 3-8 градусов ниже нуля днем. Похолодание придет и в центральную часть страны – ночью температура опустится до 3-8 градусов мороза, днем – до 0-5 градусов ниже нуля. Положительный температурный режим удержится только на юге страны и в Крыму.