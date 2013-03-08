В Черкассах уверяют, что «общак» под юбилей Шевченко не собирают

По словам начальника Главного финуправления Черкасской ОГА Владимира Кулеши, собирать деньги в так называемую «общую кассу» не собирались.

«В каждом населенном пункте море проблем. Мы предложили условно принять около 30% - кто-то 20 может дать, а кто-то 40 захочет. Но главное, чтобы мы в этом году приоритетом № 1 поставили все, что связано с именем Шевченко. Пошла трактовка: вот, такие-сякие, собирают деньги, «общак» делают. Нет этого», - пояснил Кулеша Тижню.ua.

По его словам, 30% из бюджета развития - это условная цифра. Никто ответственности не несет, поэтому это только «ответственность состояния души и совести».

Как сообщалось, в феврале чиновники Черкасского облсовета и ОГА разослали сельским советам циркуляр, которым предлагается зарезервировать 30% средств местных бюджетов на 2013 год для подготовки инфраструктуры к празднованию 200-летнего юбилея Шевченко. Представители местных советов окрестили этот сбор «шевченковским налогом».