В Ивано-Франковске избили съемочную группу «Нового канала»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, вчера вечером во время съемки сюжета программы «Ревизор» в одном из кафе Ивано-Франковска возник конфликт, во время которого владелец заведения не разрешил журналистам проводить видеозапись в помещении кафе.

Словесный спор перерос в потасовку, в результате чего членам съемочной группы нанесены незначительные телесные повреждения и повреждена видеокамера.

Прокуратура открыла уголовное производство и взяла на контроль расследование по факту препятствования законной деятельности журналистам «Нового канала». Процессуальное руководство осуществляет прокуратура города Ивано-Франковск.