В Ивано-Франковске избили съемочную группу «Нового канала»
11:23, 07 марта 2013Общество
3962 0
В Ивано-Франковске избили съемочную группу программы «Ревизор», которая выходит на «Новом канале».
Ревизору были не рады / Фото: Eurouser.tv
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, вчера вечером во время съемки сюжета программы «Ревизор» в одном из кафе Ивано-Франковска возник конфликт, во время которого владелец заведения не разрешил журналистам проводить видеозапись в помещении кафе.
Словесный спор перерос в потасовку, в результате чего членам съемочной группы нанесены незначительные телесные повреждения и повреждена видеокамера.
Прокуратура открыла уголовное производство и взяла на контроль расследование по факту препятствования законной деятельности журналистам «Нового канала». Процессуальное руководство осуществляет прокуратура города Ивано-Франковск.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter