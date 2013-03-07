В Ивано-Франковске избили съемочную группу «Нового канала»

11:23, 07 марта 2013
Общество
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В Ивано-Франковске избили съемочную группу программы «Ревизор», которая выходит на «Новом канале».

Ревизор / Фото: Eurouser.tv

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, вчера вечером во время съемки сюжета программы «Ревизор» в одном из кафе Ивано-Франковска возник конфликт, во время которого владелец заведения не разрешил журналистам проводить видеозапись в помещении кафе.

Словесный спор перерос в потасовку, в результате чего членам съемочной группы нанесены незначительные телесные повреждения и повреждена видеокамера.

Прокуратура открыла уголовное производство и взяла на контроль расследование по факту препятствования законной деятельности журналистам «Нового канала». Процессуальное руководство осуществляет прокуратура города Ивано-Франковск.

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