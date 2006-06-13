В Киеве задержан убийца российского предпринимателя

Работниками Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Киеве задержан 49-летний частный предприниматель, который несколько дней назад убил 44-летнего гражданина России, тоже предпринимателя.

Об этом УНИАН сообщили в ГУБОП МВД Украины, отметив, что убийца задержан по месту жительства.

Установлено, что это преступление киевлянин совершил из-за нежелания возвращать долг, а также постоянных угроз пострадавшего ему и его семье.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело.