В Киеве задержан убийца российского предпринимателя
18:27, 13 июня 2006Общество
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Преступление киевлянин совершил из-за долга и угроз
Работниками Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Киеве задержан 49-летний частный предприниматель, который несколько дней назад убил 44-летнего гражданина России, тоже предпринимателя.
Об этом УНИАН сообщили в ГУБОП МВД Украины, отметив, что убийца задержан по месту жительства.
Установлено, что это преступление киевлянин совершил из-за нежелания возвращать долг, а также постоянных угроз пострадавшего ему и его семье.
Прокуратурой возбуждено уголовное дело.
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