Эксперты призывают хранить деньги на депозитах

«Конечно, в кризисные времена люди больше переживают за сохранность своих средств, чем думают об их доходности. Однако в этой ситуации наиболее глупым вариантом будет держать деньги у себя дома под матрасом, они банально могут сгореть, вас могут обокрасть, деньги могут обесцениться. Поэтому самым лучшим вариантом для сбережений были и остаются банковские депозиты», - отмечает эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

При этом, по его словам, несмотря на увеличение других инструментов инвестирования для большинства украинцев депозитам нет альтернативы, сообщает РБК-Украина.

«Конечно, у нас ежегодно возрастает количество инструментов инвестирования. Сегодня это и фондовый рынок, и облигации, и золото и т.д. Однако на том же фондовом рынке вы можете не только не заработать, но и проиграть, а драгметаллы и облигации все еще не столь понятны для большинства населения. Поэтому альтернативы депозитам сейчас нет», - убежден эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко соглашается, что депозитам нет альтернативы для надежного сохранения средств.

«Альтернативы нет, депозиты прибыльны, понятны и с минимальным количеством рисков. На сегодня сумма денег, которую принесли украинцы в наши банки в 2012 году и в начале текущего года, значительно превышает сумму, которая была и до кризиса, и во время кризиса. На каждого украинца приходится около 1 тысячи долларов сбережений. Если пересчитать на работающего жителя Украины, то это будет около 2 тысяч долларов. Этот показатель меньше, чем в России, Польше и Казахстане. Но положительные сдвиги в сфере банковских вкладов заметны. Сейчас структура депозитов на Украине сбалансирована: 50% - гривня, 50% - валюта. Причем до кризиса 30% было в валюте и 70% в гривне», - отметил Охрименко.

Напомним, что ранее Независимая ассоциация банков Украины констатировала рост депозитной базы в январе на 2,5%.