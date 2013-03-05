200 верующих пикетировали епархию, требуя вернуть настоятеля храма

Как передает корреспондент УНИАН, пикет был вызван приездом в епархию комиссии из Киева, которая прибыла разобраться в сложившейся ситуации вокруг отстранения одного из самых известных в городе священников.

Отец Александр, согласно решению епископа Кременчугского и Лубенского Николая от 23 октября, был уволен с должности и ему запретили служить в епархии. Официальная причина - недобросовестное выполнение обязанностей, неповиновение епископу, призыв к бунтарским действиям и клевета. При этом, часть прихожан с действиями владыки не согласна.

Прихожане начали писать жалобы руководству УПЦ на действия епископа и просили вернуть в храм отца Александра.

Разбираться в конфликте в Кременчуг приехала комиссия во главе с архиепископом Житомирским и Новоград-Волынским Никодимом, архиепископом Кировоградским и Новомиргородским Иоасафом и епископом Обуховским Ионой. Во дворе епархии их встретили прихожане Свято-Троицкой церкви.

Начало работы комиссии сопровождалось криками, рукоприкладством и истериками. Сначала пикетирующих не впустили в зал заседаний и они начали штурмовать двери епархии. Потом архиепископ Никодим пригласил всех в зал.

В начале работы комиссии выступил епископ Кременчугский Николай. Он объяснил, что отец Александр не подчинялся его приказам и настраивал людей против него. Эти слова вызвали недовольство в зале.

Потом прихожане рассказывали, как отца Александра оклеветал епископ Николай, требовали от епископа объяснений и извинений, заявляли, что замки в храме ночью срезали незаконно и т.д.

Заканчивая работу комиссии архиепископ Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф заверил прихожан, что все стороны конфликта выслушаны, вопрос изучен, и что о событиях в Кременчуге будет доложено на Синоде УПЦ.

После сборов архиепископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим сказал СМИ, что ситуация, которая сложилась в Кременчуге, не простая, но легко разрешимая, и конфликт будет разрешен на заседании синода, который должен состояться в ближайшие время.