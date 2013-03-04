В Минфине считают, что кредит от ЕС поможет привлечь инвесторов

Такое мнение высказал министр финансов Украины Юрий Колобов в своей статье, опубликованной в газете «Kyiv Post».

«Такой крупный кредит, инициированный Европейской Комиссией, является показателем стабильности финансово-бюджетной системы Украины и сигналом для потенциальных инвесторов. Не говоря уже о том, получение указанной помощи является индикатором углубления финансового сотрудничества между нашей страной и Европейским Союзом», - отметил министр финансов Украины.

По его словам, кредитные ресурсы в сумме до 610 миллионов евро, которые европейцы предоставят для поддержки стабильности отечественной финансово-экономической системы, будут получены на определенных условиях. Во-первых, ратификация украинским парламентом Меморандума и Кредитного соглашения. Во-вторых, достижение взаимопонимания между Украиной и Международным Валютным Фондом. Выполнение этих требований даст нашей стране возможность получить первый транш в размере 100 млн. евро. Последующие три транша (соответственно, 10 млн. евро и два транша по 250 млн. евро каждый) будут предоставлены по результатам выполнения Правительством Украины определенных в «Меморандуме о взаимопонимании» критериев в сфере управления государственными финансами, торговли, энергетики, а также реализации налоговой политики и политики в финансовом секторе.

«Как отметил в своем выступлении Жозе Мануель Баррозу, это самая большая макрофинансовая помощь, которую когда-либо предоставлял Евросоюз, что, конечно, свидетельствует о серьезности намерений наших европейских партнеров», - подчеркнул Юрий Колобов.