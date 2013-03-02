СМИ: США потребуют от Украины компенсаций за пересмотр тарифов в ВТО

США ожидают, что Украина откажется от просмотра тарифных обязательств в рамках ВТО. В случае, если Киев осуществит свое намерение повысить пошлины на 371 вид продукции, Вашингтон будет требовать компенсации.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал посол США при ВТО Майкл Пунке.

"Позиция Соединенных Штатов такая же, как и Европейского Союза. Украина должна предоставить компенсацию соответствующим странам-членам путем аналогичного уменьшения других ставок в украинской тарифной сетке", - сообщил Пунке.

Дипломат утверждает, что потенциально Соединенным Штатам будет выдана компенсация по более чем 150 тарифным линиям.

По его словам, предложенные Украиной действия вызывают серьезные многосторонние и двусторонние последствия. "Украина действует как настоящий нарушитель спокойствия в ВТО, и потенциальными последствиями этого может быть то, что американские и другие компании просто не будут готовы инвестировать при таком климате, предпочитая инвестирование скорее в тех странах, где правительства четко придерживаются правил открытого рынка", - отметил посол США при ВТО.