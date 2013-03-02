Водитель спрятал от таможенников 50 ножей, 2 сабли и 2 кинжала

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской таможни, во время таможенного контроля граждан на въезде в Украину, инспектор таможенного поста обратила внимание на нервное поведение водителя автомобиля КІА ED CEED. И хотя россиянин выбрал зону упрощенного таможенного контроля, так называемый “зеленый коридор”, совместно с пограничниками было решено более тщательно осмотреть авто.

В результате осмотра было обнаружено, что в нише запасного колеса автомобиля водитель скрыл от таможенного контроля 50 ножей, 2 сабли и 2 кинжала.

Согласно ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил. Сейчас изъятые ножи, кинжалы и сабли направлены на экспертизу, и если она подтвердит, что изъятое классифицируется, как холодное оружие, россиянин будет нести ответственность согласно Уголовному кодексу Украины.