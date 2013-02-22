В Донецке почти 30 процентов школьников учатся на украинском языке
21:34, 22 февраля 2013Общество
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В Донецке сейчас на украинском языке обучается почти 30 процентов школьников и половина дошкольников.
В Донецке 34 школы учат на украинском языке
В Донецке в настоящее время на украинском языке обучаются 27,9 % школьников и 47,8% дошкольников.
Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, такие цифры озвучил в Центре славянской культуры мэр города Александр Лукьянченко, выступая с отчетом перед территориальной громадой.
По его словам, в настоящий момент в городе Донецке функционируют 158 общеобразовательных учреждений всех форм собственности, в которых обучаются 68,7 тыс учащихся. И них 34 школы и 750 классов с украинским языком обучения.
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