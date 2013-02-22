В Донецке почти 30 процентов школьников учатся на украинском языке

В Донецке в настоящее время на украинском языке обучаются 27,9 % школьников и 47,8% дошкольников.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, такие цифры озвучил в Центре славянской культуры мэр города Александр Лукьянченко, выступая с отчетом перед территориальной громадой.

По его словам, в настоящий момент в городе Донецке функционируют 158 общеобразовательных учреждений всех форм собственности, в которых обучаются 68,7 тыс учащихся. И них 34 школы и 750 классов с украинским языком обучения.