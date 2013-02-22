Скоростные поезда в Украине перевезли более 1,3 млн пассажиров

Напомним, что «Украинская железнодорожная скоростная компания» была создана 22 февраля 2012 года.

Первый промо-рейс скоростного электропоезда был выполнен 25 мая 2012 по маршруту Киев-Львов-Киев, а уже 27 мая 2012 года был выполнен первый графиковый рейс по маршруту Киев-Харьков.

На сегодняшний день в эксплуатации компании находятся 12 межрегиональных двухсистемных скоростных электропоездов - 10 электропоездов категории Интерсити+ производства компании Hyundai Rotem и 2 электропоезда категории Интерсити производства компании Skoda Vagonka.

Общий пробег 12 поездов, которые эксплуатируются компанией, уже составил 2,4 млн км.

С 5 февраля 2013 года на поездах Интерсити+ впервые введена система контроля и посадки по электронным проездным документам. С момента действия услуги посадку по электронным билетам осуществили 2 863 пассажира.

В ближайшее время УЖСК планирует ввести бонусную программу для пассажиров, которые часто путешествуют, расширить маршрутную сеть, расширить и усовершенствовать пакет услуг для пассажиров, ввести дополнительные каналы коммуникации между компанией и пассажирами - через веб-сайт и call-центр.

Также УЗСК планирует ввести систему гибкого регулирования тарифов, предусматривать предоставление скидки при заблаговременном приобретении билетов.

По случаю первой годовщины «Украинской железнодорожной скоростной компании начато создание музея истории предприятия.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года.

УЗСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.