На Закарпатье сожгли автомобиль начальника отдела борьбы с наркотиками

Неизвестные подожгли автомобиль начальника Отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков Ужгородского городского управления УМВД Василия Швардака, сообщает Закарпатский информационно-деловой портал Мукачево.net.

Согласно сообщению, сегодня около 2.30 ночи неизвестные проникли во двор частного дома В.Швардака в Мукачево и подожгли его собственный автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Ссылаясь на слова самого потерпевшего, портал сообщает, что автомобиль подожгли со стороны капота, левого переднего колеса. В.Швардак первым начал гасить огонь, еще до приезда пожарных. Таким образом он предотвратил возгорание автомобиля Lada, припаркованного рядом во дворе.

В комментарии В.Швардак заметил, что поджог автомобиля связывает со своей профессиональной деятельностью.

Сразу после сообщения о поджоге на место происшествия прибыли правоохранители. Возбуждено уголовное производство.

Портал напоминает, что ночью 1 декабря 2012 года, в День работников прокуратуры, в Мукачево неизвестные подожгли Mercedes ML 350, принадлежавший семье прокурора города Руслана Биловара, припаркованный во дворе его собственного дома.