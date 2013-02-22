Эксперт: земельный банк в нынешних условиях не сможет работать

Так считает главный юридический советник по земельным вопросам проекта "АгроИнвест" USAID (Агентство США по международному развитию) Павел Кулинич.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал на IV Международной конференции «Коммерческое плодоовощеводство в Украине».

«Денег в государстве в ближайшие годы для кредитования тех, кто хочет получить земли сельскохозяйственного назначения, нет, из бюджета они выделены не будут, других источников нет, поэтому очевидно, что на ближайшие несколько лет создание Государственного земельного банка заморожено, а, может, эта идея и будет похоронена», - сказал П.Кулинич.

Кроме отсутствия средств, необходимых для функционирования земельного банка, его работа будет ограниченной из-за невозможности осуществлять операции с землей, отметил П.Кулинич.

«В уставе (Государственного земельного банка – УНИАН) право осуществлять операции с землей не предусмотрено. Банк создается как структура с односторонним движением. Он может накапливать земли, но не может отдавать их, распоряжаться путем передачи их в собственность. Фактически, это подрывает саму идею Государственного земельного банка», - пояснил эксперт.

Справка УНИАН. 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.

По теме: Государственный земельный банк начнет работу уже в этом году

Министерство аграрной политики и продовольствия анонсировало начало работы Государственного земельного банка уже в 2012 году. По данным ведомства, банк будет выдавать кредиты аграриям под 6-8% годовых под залог земли, что вдвое ниже текущих ставок коммерческих банков.