Банки не рискуют кредитовать реальный сектор экономики

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, из 1236,7 млрд грн кредитов, выданных в 2012 году корпоративным заемщикам, большинство средств направлено торговым (47%) и перерабатывающим компаниям (31%). В структуре кредитного портфеля перерабатывающих предприятий по состоянию на 1 января 2013 года наибольшую долю (30%) составляют кредиты в пищевую промышленность.

Пресс-служба НАБУ уточняет, что банки при формировании кредитных стратегий учитывают тенденции развития отраслей и довольно осторожно подходят к кредитованию реального сектора экономики. По результатам 2012 года многие отрасли продемонстрировали сокращение производства, в т.ч. нефтеперерабатывающая отрасль (падение на 44,7%), строительство (на 13,8%), металлургия (на 5,7%).В то же время отрасли, занимающиеся производством пищевой продукции и табачных изделий, продемонстрировали прирост около 2%.

По мнению экспертов НАБУ, повысить инвестиционную привлекательность предприятий для банков и активизировать кредитование возможно при поддержке со стороны государства. В 2013 году государство планирует направить более 10 млрд грн на развитие и модернизацию добывающей промышленности, 650 млн грн на поддержку животноводства, 100 млн грн на развитие овощеводства и хмелеводства, 166,8 млн грн на финансирование программ технического обеспечения АПК.

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Как сообщал УНИАН, в 2012 году украинские банки уменьшили объем предоставленных кредитов на 8,5%, или на 9,99 млрд грн, — до 815,327 млрд грн. При этом в 2011 году объемы кредитования выросли на 9,3%, или 70,3 млрд грн.

По информации Нацбанка, снижение в 2012 году объемов предоставленных банками кредитов произошло в основном за счет уменьшения кредитования физических лиц на 7,4%, или 12,9 млрд грн, — до 161,775 млрд грн. В то же время объемы кредитования юрлиц выросли на 4,9%, или 28,3 млрд грн, — до 609,202 млрд грн.

В 2012 году банки уменьшили объемы долгосрочных кредитов на 7,6%, или 32,3 млрд грн, — до 394,246 млрд грн против роста данного показателя на 1,5%, или 6,4 млрд грн, в 2011 году.

По данным Государственной службы статистики Украины, спад промышленного производства в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года составил 3,2%.