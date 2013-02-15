Официальный курс валют на 15 февраля

04:00, 15 февраля 2013
Общество
1096

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 15 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 14 февраля – 799.3000)

100 EUR – 1065.2271 (на 14 февраля – 1077.4564)

10 RUR – 2.6575 (на 14 февраля – 2.6582)

Все курсы валют на 15 февраля

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter