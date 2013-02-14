American Airlines и US Airways объединятся в крупнейшую авиакомпанию в мире

Американские авиаперевозчики American Airlines и US Airways в ночь на четверг достигли договоренности о слиянии, в результате сделки возникнет крупнейшая в мире авиакомпания, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, близкие к отрасли.

Как пишет РИА Новости, новая компания сохранит название American Airlines, однако ее главой станет исполнительный директор US Airways Дуг Паркер (Doug Parker).

Сообщается, что переговоры о слиянии велись еще с августа прошлого года. Официально о сделки будет объявлено позднее в четверг.

По данным агентства, возникшая компания по объему превысит United Airlines - другую американскую авиакомпанию, которая до этого считалась крупнейшей в мире.