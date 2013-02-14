American Airlines и US Airways объединятся в крупнейшую авиакомпанию в мире
09:03, 14 февраля 2013Общество
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Переговоры о слиянии велись еще с августа прошлого года.
Официально о сделки будет объявлено позднее в четверг / Фото: aa.com
Американские авиаперевозчики American Airlines и US Airways в ночь на четверг достигли договоренности о слиянии, в результате сделки возникнет крупнейшая в мире авиакомпания, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, близкие к отрасли.
Как пишет РИА Новости, новая компания сохранит название American Airlines, однако ее главой станет исполнительный директор US Airways Дуг Паркер (Doug Parker).
Сообщается, что переговоры о слиянии велись еще с августа прошлого года. Официально о сделки будет объявлено позднее в четверг.
По данным агентства, возникшая компания по объему превысит United Airlines - другую американскую авиакомпанию, которая до этого считалась крупнейшей в мире.
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