Нацбанк исключил два банка из первой группы

Согласно отчетности банков Украины на 1 января 2013 года, размещенной на сайте НБУ, в группу крупнейших банков вошли 15 банков с активами более 20 млрд грн: «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Проминвестбанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Дельта Банк», «ПУМБ», «Надра», «Сбербанк России», «УкрСиббанк», «Альфа-Банк», «Финансы и кредит», «Укргазбанк».

«ОТП Банк» и «Брокбизнесбанк» отнесены ко второй группе банков, в которую входят 20 банков с активами от 5 до 20 млрд грн. В состав этой группы помимо находящихся там банков включен «Банк 3/4», ранее находившийся в третьей группе.

В третью группу вошли 25 банков, в четвертую — 115.

Справка УНИАН. На 1 января 2013 года 176 банков включены в государственный реестр банков Украины и имеют государственную лицензию, в т.ч. 53 банка — с иностранным капиталом. На 1 января т.г. активы банков составили 1127,2 млрд грн, обязательства — 957,9 млрд грн, капитал — 169,3 млрд грн. Чистая прибыль банковской системы за 2012 год составила 4,9 млрд грн.