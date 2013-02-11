СБУ сообщили, что в автопарке Львова кто-то пытался устроить диверсию

Директор Львовского АТП №1 обратился в Службу безопасности Украины с сообщением о том, что в АТП сложилась «ситуация с машинами, похожая на диверсионную акцию».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как сообщил УНИАН директор львовского АТП №1 Михаил Сидорович, сегодня, 11 февраля, утром в некоторых машинах автопарка вокруг заливной горловины масла было обнаружено скопление сахара, а его попадание в масло может вызвать сложную и опасную ситуацию – могут заклинить двигатели и машины остановятся на долго.

«Сегодня во время подготовки машин к маршрутам в некоторых машинах вокруг заливной горловины масла обнаружено скопление сахара. Попробовали масло на вкус – оно сладкое, что свидетельствует о том, что в масло насыпали сахар. Это может вызвать сложную и опасную ситуацию – могут заклинить двигатели. Сейчас такая ситуация выявлена в шести машинах, но эта цифра может оказаться значительно больше. Сейчас проводим внутреннее расследование, выясняем нет ли такой ситуации в тех машинах, которые сейчас находятся в рейсе. Сейчас будем делать все, чтобы автопарк не остановился – будем промывать двигатели, менять масло, потому что может произойти долговременная остановка автопарка", - сообщил М.Сидорович.

Он также добавил: "Сейчас мы обратились в СБУ, потому что это похоже на диверсионную акцию в отношении важного звена жизни города – общественного транспорта».

Справка УНИАН. Львовское коммунальное автотранспортное предприятие №1 является единственным коммунальным предприятием Львова и обеспечивает значительное количество пассажирских перевозок в городе.