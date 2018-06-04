Львов после Евро-2012: пригодилось все, кроме стадиона

Грищенко пообещал лично держать на контроле вопрос достижения оптимального решения по развитию стадиона. В итоге, было решено выработать «дорожную карту» по дальнейшему функционированию бесполезного стадиона, для чего создана соответствующая рабочая группа.

Всего в подготовку инфраструктуры Львова и области к финальной части футбольного чемпионата было вложено 10 миллиардов гривен. Самыми дорогим проектом стал международный аэропорт «Львов» - он обошелся налогоплательщикам в 4,6 млрд грн. Стадион «Арена-Львов» - на почетном втором месте – 2,94 млрд грн. (при том, что цена, которая озвучивалась в начале строительства, составляла менее 600 млн грн.).

То есть, грубо говоря, каждый из трех матчей Евро-2012, сыгранных на этом стадионе, стоил 1 млрд грн инвестиций. Сам стадион открылся в октябре 2011-го, за это время на нем, кроме матчей первенства Европы, дважды сыграла сборная Украины – в ноябре 2011-го с Австрией и в августе 2012-го с Чехией. Также несколько матчей провели львовские «Карпаты», после чего вернулись на свой родной стадион «Украина», назвав «Арену Львов» «не фартовой». Кроме этого, на недешевом стадионе еще несколько раз играли… львовские школьные команды. И все.

При этом, по словам директора по эксплуатации стадиона Алексея Жуковина, годовой бюджет содержания арены составляет 20 млн грн. В прошлом году, в связи с проведением Евро, эти деньги платило государство.

А вот в году нынешнем стадиону придется их зарабатывать. Иначе содержать его будет не за что, и он может повторить судьбу стадионов, построенных для проведения Чемпионата Мира по футболу в ЮАР – те в настоящее время используются как… пастбища для скота.

«Основными направлениями заработков стадиона будет проведение крупных событий с использованием чаши – это будут футбольные матчи, масштабные фестивали и концерты. Большие события – это очень хорошо: прибыль от кейтеринга, ресторана, а также доход от самого контракта на проведение этого мероприятия. Остальные доходы постараемся получить от конференций, экскурсий, банкетов, а также от эксплуатации территории возле стадиона», - заявлял в минувшем году Жуковин.

Ранее, кстати, бывший министр инфраструктуры Борис Колесников высказывал надежду, что на «Арене Львов» матчи будут проводить «Карпаты». На самом же деле львовский клуб так и не сыграл в минувшем сезоне ни одного матча на «Арене», не планирует пока этого делать и в будущем. Поговаривают, что клуб и руководство стадиона просто не могут сойтись в цене аренды и распределении прибыли, при этом, сама сумма не оглашается. «Карпаты» можно понять: нет надобности переходить на новый стадион, так как у них есть существующий договор аренды стадиона «Украина» у Львовского горсовета за 1 гривну в год. А, по словам Жуковина, средняя цена аренды «Арены Львов» на один матч составляет 160 тыс. грн.

Но достаточно высокая стоимость аренды – не единственная проблема злополучного стадиона. Например, Форум издателей, который ежегодно проходит во Львове в сентябре и жалуется на то, что ему слишком тесно во Дворце искусств на ул. Коперника, переезжать на стадион не хочет из-за того, что туда до сих пор не ходит транспорт и желающим нужно около полчаса идти с конечной остановки троллейбуса, или автобуса.

Ранее Львов планировал построить две трамвайные линии к «Арене» – из района Сихов и ул. Научной, а также проложить троллейбусную. Ничего из этого пока не сделано, к стадиону даже не ходит автобус или маршрутное такси: из-за ненадобности — ведь объект находится за городом, близ кольцевой дороги. А на немногочисленные события, которые все же на злосчастном супердорогом объекте происходят, люди добираются или личным транспортом, или идут пешком около двух километров с ближайшей автобусной остановки на ул. Стрыйской.

Результат всех этих недостатков – стадион простаивает. С концертами не сложилось, как и с футбольными матчами. Лишь в августе на территории стадиона прошел фестиваль электронной музыки Godskitchen. Увы, запомнился он лишь тем, что перед зрителями так и не выступил анонсированный хэдлайнер – лучший ди-джей мира Armin van Buuren, которого зрители безрезультатно прождали до утра. Следующий концерт назначен на май этого года. Перед публикой выступит местная звезда «Дзидзьо»…

Кстати, когда в конце октября Львов с прощальным туром посетила группа Scorpions, ее концерт состоялся на велотреке СКА, а не на «Арене Львов». Поговаривают, что организаторы в очередной раз не сошлись в цене на аренду стадиона.

А что же до обещанных «конференций» - пока таких событий было лишь два – свидетели Иеговы арендовали арену для проведения религиозного конгресса «Береги свое сердце» в июле 2012, а, в середине октября на «Арене Львов» прошел экономический форум. Это все.

Впрочем, власти не оставляют надежду, что стадион все же когда-нибудь пригодится. Например, львовский губернатор Михаил Костюк заявил, что предлагает пока что не обустраивать территорию около него: «Около «Арены-Львов» есть не асфальтированная территория, я не сторонник того, чтобы ее заасфальтировать сейчас», - сказал он. Это бездействие глава ОГА объясняет тем, что стадион, а, стало быть, и земля вокруг сооружения, пригодятся для Зимней Олимпиады 2022-го года. Вот тогда, говорит чиновник, все работы и можно будет провести, дескать, тогда территория вокруг стадиона должна стать строительной площадкой для новых спорткомплексов. Власти планируют, что именно возле «Арены Львов» будет построена ледовая арена, а на самом стадионе пройдут открытие и закрытие Олимпийских игр. Кроме этого, около стадиона планируется строительство баскетбольного зала к Евро-2015, которое Львов будет принимать у себя наряду с другими украинскими городами.

Странно, что, озвучивая все эти планы, представители властей, демонстрируют явное неумение извлекать уроки из жизненных ситуаций: ведь, если дорогой стадион простаивает, то нет никаких гарантий, что новые миллиарды, которые потребуется закопать в землю – теперь уже вокруг «Арены» - когда-нибудь начнут работать, и что колоссальные инвестиции окупятся. Ведь шансы на то, что новые «стройки века» по завершению событий, ради которых их начинают, также никому в последствии не пригодятся, весьма велики.

Впрочем, тут в игру может вступить мэрия Львова, ранее заявлявшая о планах строительства около стадиона жилого квартала и переноса в него, в перспективе, делового центра города, включая мэрию и областную госадминистрацию. Однако этот план выглядит весьма утопическим.

Не стадионом единым

Впрочем, от проведения Евро-2012 в инфраструктурном плане для Львова все же был прок. Кроме постройки стадиона, город и область в процессе подготовки к Евро получили немало средств: в реконструкцию дорог на территории области было вложено 568,6 млн грн, а в ремонт коммунальных дорог Львова – 311,2 миллионов. В строительство и реконструкцию отелей деньги вкладывал частный бизнес. Со всей этой инфраструктурой (включая упомянутый выше аэропорт), ситуация чуть иная.

Улучшившееся автодорожное сообщение с Киевом можно считать безоговорочным плюсом, сохранившимся с момента проведения футбольного чемпионата, полезным приобритением для Львова, как выяснилось, стал и обновленный аэропорт.

Общая стоимость строительства нового терминала и реконструкции взлетной полосы составила более 4 млрд грн. Полоса была увеличена на 800 метров. Площадь нового аэровокзала теперь составляет 48 тыс. кв. м, пропускная способность — 2 000 пассажиров в час, при том что пропускная способность старого терминала — всего 300 пассажиров. Во время Евро-2012 аэропорт принял сотни самолетов с болельщиками, а также обслуживал существующие регулярные рейсы. По окончанию чемпионата количество обычных регулярных рейсов из аэропорта стало стремительно расти.

В 2012 году из аэропорта было осуществлено 10 816 рейсов, из них 6 921 – международные. В нынешнем году руководство аэропорта рассчитывает обслужить уже 1 млн пассажиров.

Виктория Рубан, Львов